Concert Quatuor à cordes Ekhos Temple Orthez

Informations pratiques

Orthez

Concert Quatuor à cordes Ekhos

Temple 20 rue du Général Foy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:30:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Au programme Bach et musiques de films. .

Temple 20 rue du Général Foy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Quatuor à cordes Ekhos

L’événement Concert Quatuor à cordes Ekhos Orthez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn