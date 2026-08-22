AGENDA · Orthez
Concert Quatuor à cordes Ekhos Temple Orthez
dimanche 27 septembre 2026 · Temple · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Concert Quatuor à cordes Ekhos
Temple 20 rue du Général Foy Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Au programme Bach et musiques de films. .
Temple 20 rue du Général Foy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Quatuor à cordes Ekhos
L’événement Concert Quatuor à cordes Ekhos Orthez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn
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