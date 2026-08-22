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Concert Quatuor à cordes Ekhos Temple Orthez

dimanche 27 septembre 2026 · Temple · Orthez

Concert Quatuor à cordes Ekhos Temple Orthez

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Temple
Adresse
20 rue du Général Foy
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Concert Quatuor à cordes Ekhos

Temple 20 rue du Général Foy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Au programme Bach et musiques de films.   .

Temple 20 rue du Général Foy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Quatuor à cordes Ekhos

L’événement Concert Quatuor à cordes Ekhos Orthez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn

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