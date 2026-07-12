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Concert quatuor Hermione Église des réformés – Saint-Vincent de Paul Marseille

samedi 18 juillet 2026 · Église des réformés - Saint-Vincent de Paul · Marseille

Concert quatuor Hermione Église des réformés – Saint-Vincent de Paul Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30
Heure de fin
21:30
Lieu
Église des réformés - Saint-Vincent de Paul
Adresse
2 Cours Franklin Roosevelt, 13001 Marseille 1er
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Entrée gratuite / concert au chapeau

Concert de musique de chambre proposé par un jeune quatuor professionnel.
Au programme : quatuor nº4 op.20 de Haydn & quatuor nº3 op.44 de Mendelssohn

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