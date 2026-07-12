AGENDA · Marseille
Concert quatuor Hermione Église des réformés – Saint-Vincent de Paul Marseille
samedi 18 juillet 2026 · Église des réformés - Saint-Vincent de Paul · Marseille
Informations pratiques
Concert de musique de chambre proposé par un jeune quatuor professionnel.
Au programme : quatuor nº4 op.20 de Haydn & quatuor nº3 op.44 de Mendelssohn
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