Wheels of war, de Rami Kodeih, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille
mardi 21 juillet 2026 · Bibliothèque l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Wheels of war, de Rami Kodeih Mardi 21 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T17:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T17:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00
De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200.000 personnes. Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses différentes. Dans le sillage de la guerre, plusieurs de ces jeunes miliciens ont trouvé la paix dans un lieu improbable. Le documentaire « Wheels of war » de Rami Kodeih raconte leur histoire.
(Liban, 2015, 57 min)
En collaboration avec le CMCA-Primed
Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200.000 personnes. Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses…
©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth
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