Wheels of war, de Rami Kodeih, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Wheels of war, de Rami Kodeih Mardi 21 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T17:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T17:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200.000 personnes. Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses différentes. Dans le sillage de la guerre, plusieurs de ces jeunes miliciens ont trouvé la paix dans un lieu improbable. Le documentaire « Wheels of war » de Rami Kodeih raconte leur histoire.

(Liban, 2015, 57 min)

En collaboration avec le CMCA-Primed

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200.000 personnes. Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses…

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth