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Wheels of war, de Rami Kodeih, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

mardi 21 juillet 2026 · Bibliothèque l'Alcazar · Marseille

Wheels of war, de Rami Kodeih, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce, 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Wheels of war, de Rami Kodeih Mardi 21 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T17:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T17:30:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200.000 personnes. Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses différentes. Dans le sillage de la guerre, plusieurs de ces jeunes miliciens ont trouvé la paix dans un lieu improbable. Le documentaire « Wheels of war » de Rami Kodeih raconte leur histoire.
(Liban, 2015, 57 min)
En collaboration avec le CMCA-Primed

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200.000 personnes. Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses…

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

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