Projection de Chants fantômes de Nouria Behloul, La compagnie, lieu de création, Marseille

Informations pratiques

Projection de Chants fantômes de Nouria Behloul Samedi 29 août, 19h00 La compagnie, lieu de création Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Evénement en lien avec l’exposition Ses racines s’étendent jusqu’à 7000km.

29 août 19h

Projection de Chants Fantômes de Nouria Behloul, 2026, 59’

Ce film-poème est composé de fragments visuels et sonores où paysages, gestes du quotidien et chants distordus tissent un inventaire de la perte. Entre silence et vertige, le passé affleure. Douleur, résistance et beauté persistent dans les absences creusées par le fait colonial.

réalisé avec le soutien de Mécènes du Sud

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Dans sa pratique interdisciplinaire Nouria Behloul, diplômée de l’University of Applied Arts Vienna en 2015, explore la poétique et la politique des structures sociales. Son travail va du texte à la traduction en passant par la recherche, la cuisine, le commissariat d’exposition et l’édition. Elle travaille également dans des constellations collectives. Son travail a été présenté dans divers contextes, récemment à la GAK de Brême avec son exposition […] les murs se sont mis à parler (2022). En 2021, son livre Poetry is the only way out of here a été publié par Bom Dia Books. Elle publie régulièrement sous différents formats. Dernièrement elle a cotraduit Deux secondes d’air qui brûle de Diaty Diallo en allemand. Elle a aussi été commissaire de la librairie Semiotext(e) Marseille, dont elle a dirigé aussi le programme culturel.

La compagnie, lieu de création 19 rue Francis de Pressensé 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491900426 https://la-compagnie.org https://www.instagram.com/lacompagnie_belsunce_/ [{« link »: « https://www.la-compagnie.org/portfolio/sesracinessetendent/ »}] Depuis 1990 les activités du lieu de création la compagnie participent d’une volonté de « brouiller les frontières sociales inséparables des pratiques et des savoirs ».

(Bourdieu sur le tombeau de Foucault)

C’est au sein du quartier carrefour de Belsunce (un tout-monde) que les artistes esquissent et élaborent avec les habitant.e.s, humain.es et non-humain.es, continuellement, un monde propre, à travers un maillage du passé et du futur, à partir de couleur, d’image, de son, de tissu…

Ces mots de Dénètem Touam Bona sont à la charnière des pratiques et du vivant que nous brassons :

« nos utopies concrètes et nos chimères actives n‘ont pas pour vocation à valider des états de fait (des „vérités objectives“) – un présent souvent intolérable – mais à esquisser des futurs insoupçonnables.» Métro : 1 et 2 stations Saint-Charles, Colbert, Jules Guesde

Tram : 1 et 2 station Alcazar

horaires des expositions : du mercredi au samedi de 14h à 19h, entrée libre et sur rendez vous pour les visites de groupes

horaires de bureaux : du mardi au vendredi de 10h à 17h

Evénement en lien avec l’exposition Ses racines s’étendent jusqu’à 7000km.

©Nouria Behloul