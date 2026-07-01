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Hommage aux grandes divas : Abeer Nehme, Mai Farouk, Dalal Abu Amneh, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

vendredi 4 septembre 2026 · Bibliothèque l'Alcazar · Marseille

Hommage aux grandes divas : Abeer Nehme, Mai Farouk, Dalal Abu Amneh, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce, 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Hommage aux grandes divas : Abeer Nehme, Mai Farouk, Dalal Abu Amneh Vendredi 4 septembre, 18h00 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T19:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 » l’Alcazar vous propose la retransmission d’un concert enregistré à la Philarmonie de Paris le 12 mai 2018.
Réalisation : Olivier Simonnet

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 » l’Alcazar vous propose la retransmission d’un concert enregistré à la Philarmonie de Paris le 12 mai 2018.

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

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