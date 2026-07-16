Kouss.Kouss, Les grandes Tables de la Friche, 13003 Marseille, Marseille

Informations pratiques

Kouss.Kouss 21 août – 6 septembre Les grandes Tables de la Friche, 13003 Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T08:00:00+02:00 – 2026-09-06T13:00:00+02:00

Du 21 août au 6 septembre, pour sa 9e édition, Kouss·Kouss met à l’honneur les herbes aromatiques et sauvages, ces végétaux modestes mais essentiels qui traversent les cuisines, les paysages et les savoirs du bassin méditerranéen.

Menthe, coriandre, thym, fenouil sauvage, basilic, sauge, mais aussi criste marine ou salicorne : des herbes discrètes en apparence, infiniment riches en variétés, en usages et en goûts. Présentes dans de nombreuses versions du couscous, elles révèlent une cuisine vivante, populaire et inventive, liée aux saisons comme aux moments de partage.

Festival culinaire et culturel, Kouss·Kouss réunit chaque année plus de 200 adresses à Marseille : restaurants emblématiques, tables émergentes, cantines solidaires, commerces de bouche, marchés, lieux culturels, parcs et espaces publics.

À travers cette thématique, il célèbre la richesse des patrimoines culinaires méditerranéens, la transmission des savoir-faire, la cueillette, les usages vernaculaires et les imaginaires botaniques, tout en interrogeant notre rapport contemporain au vivant, à l’alimentation et au paysage.

Les grandes Tables de la Friche, 13003 Marseille 41 rue jobin 13003 Marseille 10003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Du 21 août au 6 septembre, pour sa 9e édition, Kouss·Kouss met à l’honneur les herbes aromatiques et sauvages, ces végétaux modestes mais essentiels qui traversent les cuisines, les paysages et les …

©Paul Gilonne