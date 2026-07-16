Un siècle d’architecture en France – exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’architecture et de la ville PACA, Marseille

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France – exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 1 septembre – 3 octobre Maison de l’architecture et de la ville PACA Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

L’objectif du projet consiste à faire voyager à travers la France cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sous forme d’exposition photographique qui présentera un corpus de 30 édifices labelisés.

Les images sont extraites d’un fonds photographique issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet) sur un échantillon de 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

Le choix des photographies permettra de montrer la diversité des projets, les courants architecturaux, le travail des femmes architectes, la qualité architecturale, la localisation géographique, les particularités typologiques, les échelles, ou encore l’approche artistique du créateur.

Les Maisons de l’Architecture pilotes de l’exposition associées au Réseau des Maisons de l’Architecture pour le commissariat d’exposition, la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire.

L’itinérance de l’exposition « Un siècle d’architecture en France, exposition photographique d’édifices labellisés Architecture Contemporaine Remarquable » se déploiera de septembre 2026 à spetembre 2027.

Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 Boulevard Théodore Thurner Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 96 12 24 10 La Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur est une association créée en 2003 afin de promouvoir la culture architecturale et urbaine à l’échelle régionale. Elle bénéficie depuis sa création d’un partenariat privilégié avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui héberge le siège de l’association dans ses locaux marseillais. Son financement est assuré par des partenaires publics et privés. La MAV PACA est également membre du Réseau national des Maisons de l’Architecture.

La MAV PACA propose des actions de médiation et d’échange de connaissances relatives à l’architecture et à la ville. Elle relaie et soutient des événements pour tous les publics : professionnels de l’architecture et maîtres d’ouvrage, scolaires, grand public…

L’ensemble des manifestations organisées par la MAV illustre la variété des moyens mis en œuvre pour la sensibilisation à l’architecture contemporaine. Plusieurs expositions sont présentées chaque année au public. Des soirées de conférences, débats et projections de films sont régulièrement organisées pour traiter et débattre de sujets d’actualité. La production de livres et DVD, puis leur diffusion, favorise le rayonnement à l’échelle nationale des initiatives de la MAV. En matière de publication, la MAV a édité des guides architecturaux de Marseille et d’Aix-en-Provence qui permettent une découverte originale de ces villes à travers leur patrimoine contemporain.

La plupart de ces événements font l’objet d’une réflexion pédagogique et d’actions de sensibilisation. Les enseignants et leurs classes sont accueillis par des médiateurs avec des documents ciblés afin que le jeune public et les scolaires soient sensibilisés aux questions architecturales et urbaines.

Par l’ensemble de ses actions, la MAV PACA participe à la sensibilisation et à l’expression de la culture qu’est l’architecture contemporaine.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture