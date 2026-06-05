Ossès

Concert Quatuor Hermione

Eglise Saint-Julien d’Antioche Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Quatuor Hermione, c’est ainsi un ensemble exigeant et de haut niveau, mais également un acteur qui se veut présent dans les dispositifs de médiation et de partage de la culture classique. L’ensemble met ainsi en place systématiquement des éléments de compréhension et clés d’écoute des répertoires qu’il interprète par des prises de parole systématiques lors des concerts (présentation des œuvres, clés d’écoute, enrichissement culturel…).

Les musiciens Fynn Marconnet violon, Christophe Jean violon, Antoine Bonnet-Bellon alto, Noah Langlais violoncelle. Pour cette tournée nous allierons l’humour et le génie de Joseph Haydn dans son Quatuor op. 20 n°4, au romantisme et à la sensibilité de Félix Mendelssohn dans son Quatuor op. 44 n°3. .

Eglise Saint-Julien d’Antioche Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hermionequatuor@gmail.com

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English : Concert Quatuor Hermione

L’événement Concert Quatuor Hermione Ossès a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque