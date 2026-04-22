Visite de la Distillerie Brana et dégustation Distillerie Brana Ossès

Ossès

Visite de la Distillerie Brana et dégustation

Distillerie Brana 775 Route d’Arrosa Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Depuis 1897, la Maison BRANA fait rayonner l’âme du Pays Basque à travers des vins et des spiritueux d’exception.

A Ossès, visitez la distillerie et ses alambics de cuivre, où naissent eaux-de-vie, liqueurs, gins et whiskys, puis profitez d’une dégustation.

Entez dans les coulisses de la distillerie BRANA et vivez une expérience privilégiée. La visite guidée offre un accès direct aux alambics et aux zones de production pour comprendre comment naissent nos spiritueux. Cette découverte sensorielle et expérientielle est aussi une rencontre humaine celle d’une maison basque, de son histoire et des équipes qui perpétuent un savoir-faire artisanal. La visite se conclut par une dégustation avec la possibilité d’acheter directement les produits sur place. .

Distillerie Brana 775 Route d’Arrosa Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 23 98 osses@brana.fr

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English : Visite de la Distillerie Brana et dégustation

L’événement Visite de la Distillerie Brana et dégustation Ossès a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque