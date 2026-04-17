Molières

Concert Que du plaisir

Salle des fêtes de Molières Molières Dordogne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Voici en quelques mots A Piacere un quatuor incroyable mais tout d’abord… Cette expression A Piacere est une locution musicale italienne employée par les maîtres du siècle précédent. La voici en quelques mots… Elle vise à laisser le mouvement et l’expression d’une pièce de musique au choix de l’exécutant. C’est dans cet esprit que les musiciennes bordelaises du quatuor A Piacere ont décidé de se réunir au début de cette année 2019.

De formation classique au départ, elles ont construit leur répertoire autour d’extraits des folks songs de Luciano Berio, compositeur italien de musique savante mais également très attaché à la musique populaire. C’est ainsi qu’elles ont choisi de raconter librement la suite de leur histoire en empruntant le répertoire traditionnel d’hier et d’aujourd’hui… d’ici et d’ailleurs dans leur nouveau disque. .

Salle des fêtes de Molières Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 54 67 56 contact.amis-bastide-molieres24@orange.fr

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English : Concert Que du plaisir

L’événement Concert Que du plaisir Molières a été mis à jour le 2026-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides