Concert Quintet de Hot Club de France avenue du Fief Rose Lagord
Concert Quintet de Hot Club de France avenue du Fief Rose Lagord vendredi 24 avril 2026.
Lagord
Concert Quintet de Hot Club de France
avenue du Fief Rose Espace Culturel E.Leclerc Le Fief Rose Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le Classic Jazz Club poursuis son cycle guitare avec le Quintette du Hot Club de France.
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avenue du Fief Rose Espace Culturel E.Leclerc Le Fief Rose Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 93 39
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English :
The Classic Jazz Club continues its guitar cycle with the Quintette du Hot Club de France.
L’événement Concert Quintet de Hot Club de France Lagord a été mis à jour le 2026-04-10 par Nous La Rochelle
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