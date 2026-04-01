Concert Quintet de Hot Club de France avenue du Fief Rose Lagord

Lagord

Concert Quintet de Hot Club de France

avenue du Fief Rose Espace Culturel E.Leclerc Le Fief Rose Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Classic Jazz Club poursuis son cycle guitare avec le Quintette du Hot Club de France.

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avenue du Fief Rose Espace Culturel E.Leclerc Le Fief Rose Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 93 39

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English :

The Classic Jazz Club continues its guitar cycle with the Quintette du Hot Club de France.

L’événement Concert Quintet de Hot Club de France Lagord a été mis à jour le 2026-04-10 par Nous La Rochelle