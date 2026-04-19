Spectacle Paroles, par-ci, par-là… La Kanopé Lagord

Lagord

Spectacle Paroles, par-ci, par-là…

La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 19:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-19

UNE HISTOIRE DE RENCONTRES De la découverte d’un poète…

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La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@la-kanope.fr

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English :

A STORY OF ENCOUNTERS? The discovery of a poet?

L’événement Spectacle Paroles, par-ci, par-là… Lagord a été mis à jour le 2026-04-13 par Nous La Rochelle