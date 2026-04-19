Spectacle Paroles, par-ci, par-là… La Kanopé Lagord
Spectacle Paroles, par-ci, par-là… La Kanopé Lagord dimanche 19 avril 2026.
Lagord
Spectacle Paroles, par-ci, par-là…
La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 19:00:00
fin : 2026-04-19 20:00:00
Date(s) :
2026-04-19
UNE HISTOIRE DE RENCONTRES De la découverte d’un poète…
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La Kanopé 4 rue du Moulin de Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@la-kanope.fr
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English :
A STORY OF ENCOUNTERS? The discovery of a poet?
L’événement Spectacle Paroles, par-ci, par-là… Lagord a été mis à jour le 2026-04-13 par Nous La Rochelle
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