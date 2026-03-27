Concert Quintette en l’air à la Maison du Braconnage de Chaon

Maison du Braconnage Chaon Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Concert Quintette en l’air. Répertoire éclectique & joyeux. Participation libre

Concert Quintette en l’air. Répertoire éclectique & joyeux. Participation libre .

Maison du Braconnage Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20 contact@lesamisdubraco.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quintette en l’air concert. Eclectic & joyful repertoire. Free admission

L’événement Concert Quintette en l’air à la Maison du Braconnage de Chaon Chaon a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41