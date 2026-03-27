Concert Quintette en l’air à la Maison du Braconnage de Chaon Chaon
Concert Quintette en l’air à la Maison du Braconnage de Chaon Chaon vendredi 29 mai 2026.
Concert Quintette en l’air à la Maison du Braconnage de Chaon
Maison du Braconnage Chaon Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Concert Quintette en l’air. Répertoire éclectique & joyeux. Participation libre
Concert Quintette en l’air. Répertoire éclectique & joyeux. Participation libre .
Maison du Braconnage Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20 contact@lesamisdubraco.com
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English :
Quintette en l’air concert. Eclectic & joyful repertoire. Free admission
L’événement Concert Quintette en l’air à la Maison du Braconnage de Chaon Chaon a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41