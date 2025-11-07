Concert Rap Urbain DAMSO Beyah tour Rue des artistes Amnéville
Concert Rap Urbain DAMSO Beyah tour Rue des artistes Amnéville mercredi 6 mai 2026.
Concert Rap Urbain DAMSO Beyah tour
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:00:00
Après un été marquant sur les plus grandes scènes de festivals, Damso lance le BEYAH TOUR, sa nouvelle tournée, à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada.
Avec déjà trois Paris La Défense Arena complets en un temps record, le public attend son retour sur scène avec impatience. Dans une expérience scénique rare, intense et immersive, il y présentera des titres de son dernier album BEYAH ainsi que ses classiques. Porté par une scénographie ambitieuse, Damso prouve sa singularité sur la scène musicale francophone et repousse les limites de la créativité pour faire de chaque concert un moment unique et sincère entre l’artiste et son public.Tout public
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com
English :
After an outstanding summer on the biggest festival stages, Damso launches the BEYAH TOUR, his new tour across France, Belgium, Switzerland and Canada.
With three Paris La Défense Arenas already sold out in record time, audiences are eagerly awaiting his return to the stage. In a rare, intense and immersive stage experience, he will present tracks from his latest album BEYAH as well as his classics. Supported by an ambitious stage design, Damso proves his uniqueness on the French music scene, pushing the boundaries of creativity to make each concert a unique and sincere moment between artist and audience.
German :
Nach einem markanten Sommer auf den größten Festivalbühnen startet Damso die BEYAH TOUR, seine neue Tournee, durch Frankreich, Belgien, die Schweiz und Kanada.
Nachdem bereits drei Paris La Défense Arena in Rekordzeit ausverkauft waren, erwartet das Publikum seine Rückkehr auf die Bühne mit Ungeduld. In einem seltenen, intensiven und immersiven Bühnenerlebnis wird er dort Titel aus seinem letzten Album BEYAH sowie seine Klassiker präsentieren. Getragen von einem ambitionierten Bühnenbild, beweist Damso seine Einzigartigkeit in der französischsprachigen Musikszene und überschreitet die Grenzen der Kreativität, um aus jedem Konzert einen einzigartigen und ehrlichen Moment zwischen dem Künstler und seinem Publikum zu machen.
Italiano :
Dopo un’estate di partecipazioni ai principali festival, Damso lancia il suo nuovo BEYAH TOUR attraverso Francia, Belgio, Svizzera e Canada.
Con tre arene di Parigi La Défense già esaurite in tempi record, il pubblico attende con ansia il suo ritorno sul palco. In una rara, intensa e coinvolgente esperienza scenica, eseguirà i brani del suo ultimo album BEYAH e i suoi classici. Supportato da un’ambiziosa scenografia, Damso dimostra la sua unicità sulla scena musicale francofona, spingendo indietro i confini della creatività per rendere ogni concerto un momento unico e sincero tra artista e pubblico.
Espanol :
Tras un verano lleno de grandes festivales, Damso lanza su nueva gira BEYAH TOUR por Francia, Bélgica, Suiza y Canadá.
Con las entradas agotadas en tres estadios de París La Défense en un tiempo récord, el público espera con impaciencia su regreso a los escenarios. En una experiencia escénica rara, intensa y envolvente, interpretará temas de su último álbum BEYAH, así como sus clásicos. Apoyado en una escenografía ambiciosa, Damso demuestra su singularidad en la escena musical francófona, ampliando los límites de la creatividad para hacer de cada concierto un momento único y sincero entre el artista y el público.
