Amnéville

diner spectacle le Tourdion plus & les ados

Allée du snowhall Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

42

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

LES ADOS et TOURDION PLUS vous présenteront leurs dernières créations lors de ce repas spectacle inédit !

Envie de passer une belle soirée à profiter d’un spectacle musical inédit tout en dégustant un mets réconfortant ? Rendez-vous le 1 mai 2026 au SnowWorld d’Amnéville !Tout public

42 .

Allée du snowhall Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 63 13 90 le.tourdion@wanadoo.fr

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English :

LES ADOS and TOURDION PLUS will present their latest creations during this unique meal and show!

Would you like to spend a wonderful evening enjoying an original musical show while savoring a comforting meal? See you on May 1, 2026 at SnowWorld Amnéville!

L’événement diner spectacle le Tourdion plus & les ados Amnéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION AMNEVILLE