diner spectacle le Tourdion plus & les ados Amnéville
diner spectacle le Tourdion plus & les ados Amnéville vendredi 1 mai 2026.
Amnéville
diner spectacle le Tourdion plus & les ados
Allée du snowhall Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
42
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
LES ADOS et TOURDION PLUS vous présenteront leurs dernières créations lors de ce repas spectacle inédit !
Envie de passer une belle soirée à profiter d’un spectacle musical inédit tout en dégustant un mets réconfortant ? Rendez-vous le 1 mai 2026 au SnowWorld d’Amnéville !Tout public
42 .
Allée du snowhall Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 63 13 90 le.tourdion@wanadoo.fr
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English :
LES ADOS and TOURDION PLUS will present their latest creations during this unique meal and show!
Would you like to spend a wonderful evening enjoying an original musical show while savoring a comforting meal? See you on May 1, 2026 at SnowWorld Amnéville!
L’événement diner spectacle le Tourdion plus & les ados Amnéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION AMNEVILLE
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