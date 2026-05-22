Les concerts d’été du Parc Parc municipal Amnéville

Amnéville

Les concerts d’été du Parc

Parc municipal 89 Rue des Romains Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Les classes de musique et de danse du conservatoire vous donnent rendez-vous au parc municipal pour une après-midi de concerts et de spectacles.

(En cas de météo défavorable, repli salle Maurice Chevalier)Tout public

0 .

Parc municipal 89 Rue des Romains Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 09 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire’s music and dance classes invite you to the municipal park for an afternoon of concerts and performances.

(In the event of inclement weather, the Salle Maurice Chevalier will be the venue)

L’événement Les concerts d’été du Parc Amnéville a été mis à jour le 2026-05-19 par DESTINATION AMNEVILLE