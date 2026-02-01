SOIRÉE KARAOKÉ Le Paddock Amnéville Amnéville

SOIRÉE KARAOKÉ

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l'Europe Amnéville Moselle

Gratuit

Jeudi 2026-02-26 20:30:00

2026-02-26 23:50:00

2026-02-26

Prenez le micro et partagez une soirée karaoké conviviale et festive au Paddock Amnéville.

Chantez, riez et profitez d’un moment simple et plein de bonne humeur.Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Take the microphone and share a convivial and festive karaoke evening at the Paddock Amnéville.

Sing, laugh and enjoy a simple, fun-filled evening.

