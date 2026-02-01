SOIRÉE KARAOKÉ Le Paddock Amnéville Amnéville

SOIRÉE KARAOKÉ Le Paddock Amnéville Amnéville jeudi 26 février 2026.

SOIRÉE KARAOKÉ

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Date :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 20:30:00
fin : 2026-02-26 23:50:00

Date(s) :
2026-02-26

Prenez le micro et partagez une soirée karaoké conviviale et festive au Paddock Amnéville.
Chantez, riez et profitez d’un moment simple et plein de bonne humeur.Tout public
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

English :

Take the microphone and share a convivial and festive karaoke evening at the Paddock Amnéville.
Sing, laugh and enjoy a simple, fun-filled evening.

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Amnéville a été mis à jour le 2026-02-16 par DESTINATION AMNEVILLE