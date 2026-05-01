Soirée Rock Le Paddock Amnéville Amnéville

Amnéville

Soirée Rock

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le Paddock Amnéville vous invite à une soirée Rock.

Un concert live pour vibrer au son des guitares, suivi d’un DJ set pour prolonger la soirée dans une ambiance électrique.

Une nuit intense entre énergie, riffs puissants et esprit rock.Tout public

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Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

The Paddock Amnéville invites you to an evening of Rock.

A live concert to thrill to the sound of guitars, followed by a DJ set to prolong the evening in an electric atmosphere.

An intense night of energy, powerful riffs and rock spirit.

L’événement Soirée Rock Amnéville a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION AMNEVILLE