Soirée Quiz Le paddock Amnéville Amnéville
Soirée Quiz Le paddock Amnéville Amnéville mercredi 13 mai 2026.
Amnéville
Soirée Quiz
Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 23:50:00
Date(s) :
2026-05-13
Le Paddock Amnéville vous invite à une soirée Quiz spéciale années 2000 2010.
Testez vos connaissances dans une ambiance fun et conviviale, avant de prolonger la soirée sur les plus gros hits de ces années.
Animé par Joan pour une nuit rythmée entre jeu et musique.Tout public
.
Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Paddock Amnéville invites you to a special Quiz evening for the 2000s and 2010s.
Test your knowledge in a fun and friendly atmosphere, before extending the evening with some of the biggest hits of those years.
Hosted by Joan, it’s a night of games and music.
L’événement Soirée Quiz Amnéville a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION AMNEVILLE
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