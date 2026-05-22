Concert LE BIG DANSE Salle Maurice Chevalier Amnéville

Amnéville

Concert LE BIG DANSE

Salle Maurice Chevalier 2 rue de Mondelange Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Big Band du Conservatoire accompagne les classes de danse modern’jazz.

Les corps s’animent au son des mélodies jazz. Un spectacle retraçant l’histoire de ce courant, des premières mélodies aux dernières expérimentations. Amoureux des standards et des improvisations, cet évènement est pour vous !Tout public

0 .

Salle Maurice Chevalier 2 rue de Mondelange Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 35 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire Big Band accompanies the modern jazz dance classes.

Bodies come alive to the sound of jazz melodies. A show tracing the history of this movement, from the first melodies to the latest experimentations. Lovers of standards and improvisations, this event is for you!

L’événement Concert LE BIG DANSE Amnéville a été mis à jour le 2026-05-19 par DESTINATION AMNEVILLE