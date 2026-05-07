Course Run for the wild Zoo d’Amnéville Amnéville
Course Run for the wild Zoo d’Amnéville Amnéville dimanche 7 juin 2026.
Amnéville
Course Run for the wild
Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Pour la quatrième année consécutive, l’association HUMAN’ISEQ, composée d’étudiants de 5ème année de Metz, organise un événement sportif caritatif et ouvert à tous au sein du Zoo d’Amnéville, le 7 juin.
Le principe est très simple, trois parcours sont proposés à faire en courant ou en marchant. Dont 100% des bénéfices repartiront vers un projet de conservation.
2,5 km (à partir de 8 ans)
5 km (à partir de 14 ans)
10 km (à partir de 16 ans)
ATTENTION, les places sont limitées à 140 par course. Date limite des inscriptions le 1 juin à 19h.
A vos marques, Prêt, Partez !Tout public
20 .
Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 25 60
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English :
For the fourth year running, the HUMAN?ISEQ association, made up of 5th-year students from Metz, is organizing a charity sports event open to all at Amnéville Zoo on June 7.
The principle is very simple: there are three routes to run or walk. 100% of the proceeds will go to a conservation project.
2.5 km (ages 8 and up)
5 km (from age 14)
10 km (16 years and over)
ATTENTION, places are limited to 140 per race. Registration deadline: June 1, 7pm.
On your marks, get set, go!
L’événement Course Run for the wild Amnéville a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE
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