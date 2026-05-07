Course Run for the wild Zoo d’Amnéville Amnéville

Amnéville

Course Run for the wild

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Pour la quatrième année consécutive, l’association HUMAN’ISEQ, composée d’étudiants de 5ème année de Metz, organise un événement sportif caritatif et ouvert à tous au sein du Zoo d’Amnéville, le 7 juin.

Le principe est très simple, trois parcours sont proposés à faire en courant ou en marchant. Dont 100% des bénéfices repartiront vers un projet de conservation.

2,5 km (à partir de 8 ans)

5 km (à partir de 14 ans)

10 km (à partir de 16 ans)

ATTENTION, les places sont limitées à 140 par course. Date limite des inscriptions le 1 juin à 19h.

A vos marques, Prêt, Partez !Tout public

20 .

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 25 60

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English :

For the fourth year running, the HUMAN?ISEQ association, made up of 5th-year students from Metz, is organizing a charity sports event open to all at Amnéville Zoo on June 7.

The principle is very simple: there are three routes to run or walk. 100% of the proceeds will go to a conservation project.

2.5 km (ages 8 and up)

5 km (from age 14)

10 km (16 years and over)

ATTENTION, places are limited to 140 per race. Registration deadline: June 1, 7pm.

On your marks, get set, go!

L’événement Course Run for the wild Amnéville a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE