Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS Paddock Amnéville Amnéville

Amnéville

Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 21:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Paddock Amnéville vous invite à son Grand Prix Simulateurs.

Venez vous affronter sur nos simulateurs Ellip6 et vivez une expérience de pilotage ultra immersive.

Sensations, compétition et adrénaline seront au rendez-vous, avant de suivre la diffusion du Grand Prix en live.Tout public

.

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paddock Amnéville invites you to its Grand Prix Simulateurs.

Come and compete on our Ellip6 simulators for an ultra-immersive driving experience.

Sensations, competition and adrenalin will be the order of the day, before you follow the live broadcast of the Grand Prix.

L’événement Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS Amnéville a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION AMNEVILLE