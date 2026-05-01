Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS Paddock Amnéville Amnéville
Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS Paddock Amnéville Amnéville dimanche 24 mai 2026.
Amnéville
Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 21:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le Paddock Amnéville vous invite à son Grand Prix Simulateurs.
Venez vous affronter sur nos simulateurs Ellip6 et vivez une expérience de pilotage ultra immersive.
Sensations, compétition et adrénaline seront au rendez-vous, avant de suivre la diffusion du Grand Prix en live.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Paddock Amnéville invites you to its Grand Prix Simulateurs.
Come and compete on our Ellip6 simulators for an ultra-immersive driving experience.
Sensations, competition and adrenalin will be the order of the day, before you follow the live broadcast of the Grand Prix.
L’événement Soirée GRAND PRIX SIMULATEURS Amnéville a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION AMNEVILLE