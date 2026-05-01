SOIRÉE 2000 Paddock Amnéville Amnéville
SOIRÉE 2000 Paddock Amnéville Amnéville samedi 16 mai 2026.
Amnéville
SOIRÉE 2000
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Paddock Amnéville vous invite à une soirée 2000.
Une nuit dédiée aux plus grands hits des années 2000, entre nostalgie et ambiance survoltée pour danser sans s’arrêter.
Aux platines, DJ Labah vous fera revivre les meilleurs sons qui ont marqué toute une génération.Tout public
.
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
The Paddock Amnéville invites you to a 2000s party.
A night dedicated to the greatest hits of the 2000s, with a mix of nostalgia and high-spirited dancing.
On the decks, DJ Labah will take you back to the best sounds that marked a whole generation.
L’événement SOIRÉE 2000 Amnéville a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION AMNEVILLE
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