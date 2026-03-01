Concert Raphaël James trio au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert Raphaël James trio au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Pour de la musique pop, folk, rock, Raphaël joue avec Thomas à la guitare et Jérémy pour les roulements de tambours. Le trio, inspiré par la culture capoeriste brésilienne propose un voyage aux sonorités multiples.

English :

Raphaël plays pop, folk and rock with Thomas on guitar and Jérémy on drums. The trio, inspired by Brazilian capo culture, takes us on a multi-sound journey.

