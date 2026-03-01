Concert Raphaël James trio au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert Raphaël James trio au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 13 mars 2026.
Concert Raphaël James trio au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Pour de la musique pop, folk, rock, Raphaël joue avec Thomas à la guitare et Jérémy pour les roulements de tambours. Le trio, inspiré par la culture capoeriste brésilienne propose un voyage aux sonorités multiples.
.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Raphaël plays pop, folk and rock with Thomas on guitar and Jérémy on drums. The trio, inspired by Brazilian capo culture, takes us on a multi-sound journey.
L’événement Concert Raphaël James trio au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-03-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge