Concert Ray Charles Verges
Concert Ray Charles Verges samedi 6 juin 2026.
Concert Ray Charles
Château Verges Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Concert en plein air Groupe Jean Charles Mossu .
Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com
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English : Concert Ray Charles
L’événement Concert Ray Charles Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION