Petit marché Château Verges
Petit marché Château Verges dimanche 19 juillet 2026.
Petit marché
Château 9 Rue du Château Verges Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
70 exposants. Pique nique dans le parc avec les produits achetés sur place.
Entrée gratuite. .
Château 9 Rue du Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com
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English : Petit marché
L’événement Petit marché Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION