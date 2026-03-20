Petit marché Château Verges

Petit marché

Château 9 Rue du Château Verges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

70 exposants. Pique nique dans le parc avec les produits achetés sur place.

Entrée gratuite. .

Château 9 Rue du Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com

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English : Petit marché

L’événement Petit marché Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION