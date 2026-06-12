Randos des 4 châteaux Rue du Château Verges

Verges

Randos des 4 châteaux

Rue du Château Parc du Château Verges Jura

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

VTT, marche, trail, cyclo.

Restauration, buvette et animations. .

Rue du Château Parc du Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randos des 4 châteaux

L’événement Randos des 4 châteaux Verges a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION