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Randos des 4 châteaux Rue du Château Verges

Randos des 4 châteaux Rue du Château Verges dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Parc du Château

Ville : 39570 Verges

Département : Jura

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 6 6 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Verges

Randos des 4 châteaux

Rue du Château Parc du Château Verges Jura

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

VTT, marche, trail, cyclo.
Restauration, buvette et animations.   .

Rue du Château Parc du Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Randos des 4 châteaux

L’événement Randos des 4 châteaux Verges a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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