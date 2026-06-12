Randos des 4 châteaux Rue du Château Verges
Randos des 4 châteaux Rue du Château Verges dimanche 5 juillet 2026.
Verges
Randos des 4 châteaux
Rue du Château Parc du Château Verges Jura
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
VTT, marche, trail, cyclo.
Restauration, buvette et animations. .
Rue du Château Parc du Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randos des 4 châteaux
L’événement Randos des 4 châteaux Verges a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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