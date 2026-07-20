Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse

Informations pratiques

La Geneytouse

Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger

Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Tristan Voirpy débute le violoncelle à 4 ans au Conservatoire de Limoges. Il y obtient son Diplôme d’Études Musicales en 2016. Il poursuit au Conservatoire de Rueil-Malmaison, avant d’intégrer la classe de Lluis Claret au Conservatori Superior del Liceu de Barcelone. Il y obtient une licence puis un Master d’interprétation en 2026. Il participe aussi à des académies d’été, où il se perfectionne auprès de musiciens (Philippe Muller, Marie Hallynck, Aurélien Sabouret et Pauline Bartissol).

Formé dès 6 ans au Conservatoire Marin-Marais au Sables d’Olonne, Julien Christ poursuit à Nantes puis en région parisienne. Il intègre ensuite Rueil-Malmaison, où il se perfectionne en vue de concours internationaux. Admis à la Hochschule für Musik Freiburg, il se forme auprès de Jean-Guihen Queyras et Elena Cheah. Jeune lauréat d’un Bachelor, il poursuit son master musical à l’étranger. .

Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com

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English : Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger

L’événement Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-07-20 par OT de Noblat