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AGENDA · La Geneytouse

Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse

vendredi 7 août 2026 · Le Puyjoubert · La Geneytouse

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Puyjoubert
Adresse
La Maison du Berger
Ville
87400 La Geneytouse
Département
Haute-Vienne
Tarif

La Geneytouse

Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger

Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Tristan Voirpy débute le violoncelle à 4 ans au Conservatoire de Limoges. Il y obtient son Diplôme d’Études Musicales en 2016. Il poursuit au Conservatoire de Rueil-Malmaison, avant d’intégrer la classe de Lluis Claret au Conservatori Superior del Liceu de Barcelone. Il y obtient une licence puis un Master d’interprétation en 2026. Il participe aussi à des académies d’été, où il se perfectionne auprès de musiciens (Philippe Muller, Marie Hallynck, Aurélien Sabouret et Pauline Bartissol).

Formé dès 6 ans au Conservatoire Marin-Marais au Sables d’Olonne, Julien Christ poursuit à Nantes puis en région parisienne. Il intègre ensuite Rueil-Malmaison, où il se perfectionne en vue de concours internationaux. Admis à la Hochschule für Musik Freiburg, il se forme auprès de Jean-Guihen Queyras et Elena Cheah. Jeune lauréat d’un Bachelor, il poursuit son master musical à l’étranger.   .

Le Puyjoubert La Maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79  emfdsp@gmail.com

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English : Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger

L’événement Concert Récital à deux violoncelles à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-07-20 par OT de Noblat

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