Informations pratiques

Thézac

Concert Rémi DUGUÉ TRIO

Place du village Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

De Django Reinhardt à Georges Brassens, de Michel Petrucciani à Serge Gainsbourg, de Bireli Lagrène à Babik Reinhardt en passant par Daniel Balavoine ou John Coltrane, voici le passionnant voyage que vous propose le Rémi Dugué Trio.

De Django Reinhardt à Georges Brassens, de Michel Petrucciani à Serge Gainsbourg, de Bireli Lagrène à Babik Reinhardt en passant par Daniel Balavoine ou John Coltrane, voici le passionnant voyage que vous propose le Rémi Dugué Trio.

Les multiples facettes du guitariste Rémi Dugué lui permettent de naviguer entre différents univers en ayant toujours le Jazz, le Rock et la Chanson pour dénominateur commun. C’est un voyage plein de fantaisie et d’humour auquel vous invite ce trio, Une poésie tantôt sensible, sensuelle mais toujours teintée de cette énergie sauvage et fragile propre au jazz, à tous les jazz, à la musique, à l’art… à la vie. .

Place du village Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 60 73 23 magalerie47@hotmail.fr

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English : Concert Rémi DUGUÉ TRIO

From Django Reinhardt to Georges Brassens, from Michel Petrucciani to Serge Gainsbourg, from Bireli Lagrène to Babik Reinhardt, and including Daniel Balavoine and John Coltrane, here is the exciting journey the Rémy Dugé Trio invites you to take.

L’événement Concert Rémi DUGUÉ TRIO Thézac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée du Lot et Garonne