Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche
Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche samedi 3 octobre 2026.
Froideconche
Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn
Salle des fêtes Froideconche Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:30:00
Date(s) :
2026-10-03
L’association Des Notes et des Mots présente Rémi Guionnet chante Pagny et Fiori, et Aëlwenn chante Goldman.
Buvette t petite restauration. Renseignements et réservations par tél. .
Salle des fêtes Froideconche 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 96 43 58
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English : Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn
L’événement Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD