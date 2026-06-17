Froideconche

Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn

Salle des fêtes Froideconche Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

L’association Des Notes et des Mots présente Rémi Guionnet chante Pagny et Fiori, et Aëlwenn chante Goldman.

Buvette t petite restauration. Renseignements et réservations par tél. .

Salle des fêtes Froideconche 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 96 43 58

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English : Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn

L’événement Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD