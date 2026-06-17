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Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche

Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 70300 Froideconche

Département : Haute-Saône

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Froideconche

Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn

Salle des fêtes Froideconche Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :
2026-10-03

L’association Des Notes et des Mots présente Rémi Guionnet chante Pagny et Fiori, et Aëlwenn chante Goldman.
Buvette t petite restauration. Renseignements et réservations par tél.   .

Salle des fêtes Froideconche 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 96 43 58 

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English : Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn

L’événement Concert Rémi Guionnet et Aëlwenn Froideconche a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD