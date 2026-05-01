Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Rempnat
Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Rempnat dimanche 17 mai 2026.
Rempnat
Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps
Église Rempnat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Chants et musiques de la Renaissance.
La reverdie célèbre le renouveau de la nature et le retour des élans amoureux avec l’arrivée du printemps. Laissez-vous porter par ce moment hors du temps en compagnie de l’ensemble Nova Voce et de Mireille Bonnard-Perlin, entourée de ses instruments anciens. Une invitation à célébrer, en musique, le triomphe lumineux du printemps. .
Église Rempnat 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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English : Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps
L’événement Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Rempnat a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Portes de Vassivière