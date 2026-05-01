Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Église Saint-Julien-le-Petit

Saint-Julien-le-Petit

Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps

Église Le bourg Saint-Julien-le-Petit Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 21:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Chants et musiques de la Renaissance.

La reverdie célèbre le renouveau de la nature et le retour des élans amoureux avec l’arrivée du printemps. Laissez-vous porter par ce moment hors du temps en compagnie de l’ensemble Nova Voce et de Mireille Bonnard-Perlin, entourée de ses instruments anciens. Une invitation à célébrer, en musique, le triomphe lumineux du printemps. .

Église Le bourg Saint-Julien-le-Petit 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

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English : Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps

L’événement Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Saint-Julien-le-Petit a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Portes de Vassivière