Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Église Saint-Julien-le-Petit
Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Église Saint-Julien-le-Petit samedi 16 mai 2026.
Saint-Julien-le-Petit
Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps
Église Le bourg Saint-Julien-le-Petit Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 21:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Chants et musiques de la Renaissance.
La reverdie célèbre le renouveau de la nature et le retour des élans amoureux avec l’arrivée du printemps. Laissez-vous porter par ce moment hors du temps en compagnie de l’ensemble Nova Voce et de Mireille Bonnard-Perlin, entourée de ses instruments anciens. Une invitation à célébrer, en musique, le triomphe lumineux du printemps. .
Église Le bourg Saint-Julien-le-Petit 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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English : Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps
L’événement Concert Renaissance Reverdie le triomphe du printemps Saint-Julien-le-Petit a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Portes de Vassivière