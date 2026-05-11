Rosiers-d’Égletons

Concert-rencontre

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La chorale de Sarran rencontre le choeur Merlival de Lacapelle-Marival (46).

Libre participation .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

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English : Concert-rencontre

L’événement Concert-rencontre Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières