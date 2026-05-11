Concert-rencontre Rosiers-d’Égletons
Concert-rencontre Rosiers-d’Égletons samedi 6 juin 2026.
Rosiers-d’Égletons
Concert-rencontre
Rosiers-d’Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La chorale de Sarran rencontre le choeur Merlival de Lacapelle-Marival (46).
Libre participation .
Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34
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English : Concert-rencontre
L’événement Concert-rencontre Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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