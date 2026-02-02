Concert Rosiers-d’Égletons
Concert Rosiers-d’Égletons samedi 6 juin 2026.
Concert
Eglise Rosiers-d’Égletons Corrèze
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Rencontre de la Chorale Merlival de Lacapelle Marival dirigée par Valérie Mazeyrie et de la Chorale de Sarran dirigée par Agnès Longevialle.
Chants sacrés et profanes de la Renaissance à nos jours. .
Eglise Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 05 98 chorale.sarran@gmail.com
