Concert René Daudan Médiathèque Saulieu

Médiathèque 2 Place Monge Saulieu Côte-d’Or
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
A l’occasion du Printemps des poètes 2026, la Médiathèque de Saulieu vous propose une programmation dédiée comprenant un cycle de lecture à voix haute, une lecture en nocturne et des concerts célébrant la poésie et la condition féminine. .
Médiathèque 2 Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34
English : Concert René Daudan
