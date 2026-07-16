Concert Requiem de Mozart Le Chœur CRESCENDO et l’ensemble DODEKA Église Saint-Louis Fourchambault

Informations pratiques

Fourchambault

Concert Requiem de Mozart Le Chœur CRESCENDO et l’ensemble DODEKA

Église Saint-Louis 6 Rue Louis Richard Fourchambault Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Mozart en majesté le Requiem résonnera à l’église Saint Louis de Fourchambault.

Le 11 octobre à 16h, l’église Saint-Louis de Fourchambault accueillera une interprétation exceptionnelle du Requiem de Mozart, portée par le chœur Crescendo de Nevers.

Accompagné par l’ensemble à cordes DODEKA (douze instrumentistes à cordes réunis autour d’un arrangement intimiste mais puissant) et quatre solistes , ce concert promet une immersion émouvante dans l’une des œuvres les plus emblématiques du répertoire sacré.

Composé par Mozart en 1791 peu avant sa mort, le Requiem est une œuvre majeure du répertoire classique, reconnue pour sa beauté et sa profondeur . Elle est remplie d’une lumière intérieure, d’un éclat qui transcende le temps et les frontières.

Pour un chœur non professionnel, le Requiem constitue un défi technique autant qu’artistique. Aborder cette œuvre de Mozart est un bonheur pour chaque chanteur, car dans sa conception elle est non seulement un chef-d’œuvre musical, mais aussi une combinaison d’éléments émotionnels, spirituels et humains

Pour le Chœur Crescendo, cette interprétation est une occasion de partager avec le public la beauté universelle de cette œuvre.

Tarif 15 € .

Église Saint-Louis 6 Rue Louis Richard Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Requiem de Mozart Le Chœur CRESCENDO et l’ensemble DODEKA

L’événement Concert Requiem de Mozart Le Chœur CRESCENDO et l’ensemble DODEKA Fourchambault a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Cap Grand Nevers