concert Rétina les petits chanteurs de mère Alix Grande rue Sercœur

Sercœur

concert Rétina les petits chanteurs de mère Alix

Grande rue Eglise Sercœur Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez nombreux assister au concert des petits chanteurs de mère Alix en en soutient aux personnes atteintes de maladie de la vue.

Créée en 1984, Retina France est une association à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique depuis le 6 novembre 1998. Son objectif principal est le financement de la recherche en ophtalmologie. Depuis plus de 35 ans, Retina France a versé près de 30 millions d’euros à la Recherche en ophtalmologie ce qui représente 421 programmes de recherche et 125 bourses d’études dans toute la France.Tout public

6 .

Grande rue Eglise Sercœur 88600 Vosges Grand Est +33 5 61 30 20 50 info@retina.fr

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English :

Come one, come all to the concert by Les petits chanteurs de mère Alix in support of people with sight problems.

Founded in 1984, Retina France is a non-profit organization. It has been recognized as a non-profit organization since November 6, 1998. Its main objective is to fund ophthalmic research. Over the past 35 years, Retina France has donated nearly 30 million euros to ophthalmological research, representing 421 research programs and 125 study grants throughout France.

L’événement concert Rétina les petits chanteurs de mère Alix Sercœur a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION