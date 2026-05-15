Marche gourmande mairie Sercœur
Marche gourmande mairie Sercœur dimanche 7 juin 2026.
Sercœur
Marche gourmande
mairie 141 grande rue Sercœur Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Un grand moment de convivialité, venez découvrir Sercoeur en marchant.Tout public
10 .
mairie 141 grande rue Sercœur 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 38 51 62
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English :
Come and discover Sercoeur on foot.
L’événement Marche gourmande Sercœur a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION