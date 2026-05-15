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Marche gourmande mairie Sercœur

Marche gourmande mairie Sercœur dimanche 7 juin 2026.

Lieu : mairie

Adresse : 141 grande rue

Ville : 88600 Sercœur

Département : Vosges

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 10 Tarif enfant

Sercœur

Marche gourmande

mairie 141 grande rue Sercœur Vosges

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Un grand moment de convivialité, venez découvrir Sercoeur en marchant.Tout public
10  .

mairie 141 grande rue Sercœur 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 38 51 62 

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English :

Come and discover Sercoeur on foot.

L’événement Marche gourmande Sercœur a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION

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