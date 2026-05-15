Marche gourmande mairie Sercœur

Sercœur

Marche gourmande

mairie 141 grande rue Sercœur Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un grand moment de convivialité, venez découvrir Sercoeur en marchant.Tout public

10 .

mairie 141 grande rue Sercœur 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 38 51 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Sercoeur on foot.

L’événement Marche gourmande Sercœur a été mis à jour le 2026-05-15 par OT EPINAL ET SA REGION