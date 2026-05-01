Concert Rétina Salle Multiactivités Pagny-sur-Moselle
Concert Rétina Salle Multiactivités Pagny-sur-Moselle samedi 30 mai 2026.
Pagny-sur-Moselle
Concert Rétina
Salle Multiactivités 11E Rue de la Victoire Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’école de musique de Pagny-sur-Moselle vous donne rendez-vous le samedi 30 mai pour un concert caritatif !
Retrouvez les chorales Pagnyphonie et Les Amis du Chant (cheffe de chœur Delphine Gougeon) à la salle multiactivités de Pagny-sur-Moselle
Participation libre au profit de RétinaTout public
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Salle Multiactivités 11E Rue de la Victoire Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 69 48 44
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English :
The Pagny-sur-Moselle music school invites you to a charity concert on Saturday, May 30!
Join the Pagnyphonie and Les Amis du Chant choirs (conductor Delphine Gougeon) at the Salle multiactivités in Pagny-sur-Moselle
Free participation in aid of Rétina
L’événement Concert Rétina Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON