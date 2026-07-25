Informations pratiques

Villeperdue

Concert Réveil de Villeperdue

1 Chemin de la Godinière Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Date / Heure

8 août 2026 at 20:00 9 août 2026 at 00:00

Nous avons la chance d’accueillir nos amis Québecois en tournée en France cet été.

Une soirée Festive et rythmée s’annonce avec en 1ère partie David ROBERT puis accompagnera Les Frères LEMAY en 2nde partie.

Salle des Albizzias 15€

Date / Heure

8 août 2026 at 20:00 9 août 2026 at 00:00

Nous avons la chance d’accueillir nos amis Québecois en tournée en France cet été.

Une soirée Festive et rythmée s’annonce avec en 1ère partie David ROBERT puis accompagnera Les Frères LEMAY en 2nde partie.

Salle des Albizzias Entrée 15€

Réservation au 07 86 02 60 43 15 .

1 Chemin de la Godinière Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 02 60 43 contact@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Date / Time:

August 8, 2026, at 8:00 p.m. August 9, 2026, at 12:00 a.m.

We are thrilled to welcome our friends from Quebec, who are on tour in France this summer.

A festive and lively evening is in store, featuring David ROBERT as the opening act, followed by Les Frères LEMAY as the headliner.

“Salle des Albizzias” 15?

L’événement Concert Réveil de Villeperdue Villeperdue a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme