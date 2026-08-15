Concert RG Piano Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Concert RG Piano

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Quand l’ambiance guinguette s’invite au cœur de la station ! Venez savourer une matinée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et de la convivialité.

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

When the open-air dance hall atmosphere takes over the heart of the resort! Come enjoy a morning filled with music, good cheer, and a friendly atmosphere.

L’événement Concert RG Piano Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-08-11 par Royan Atlantique