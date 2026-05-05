Concert « Rise Up / Sois toi-même » – Les Genevoix, Salle Frank Martin, Genève
Concert « Rise Up / Sois toi-même » – Les Genevoix, Salle Frank Martin, Genève samedi 13 juin 2026.
Concert « Rise Up / Sois toi-même » – Les Genevoix Samedi 13 juin, 20h00 Salle Frank Martin
15 à 20 chf sur le site: https://my.weezevent.com/rise-up-sois-toi-meme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Nous avons le plaisir de vous donner rendez-vous à la Salle Franck-Martin pour un concert vibrant et engagé.
Accompagnés par nos musiciens, nous partageons avec vous un véritable parcours de vie, à travers un répertoire pop en français et en anglais, riche en émotions : de la découverte de notre différence à l’affirmation de soi. Nos voix racontent nos épreuves, le courage et le chemin vers l’acceptation, dans un monde où rester soi-même est parfois un défi.
Un spectacle fort, sensible et inspirant, porté par une énergie collective et une volonté affirmée de célébrer l’authenticité et la liberté d’être soi.
Salle Frank Martin Rue Mina-Audemars 3 Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesgenevoix.com »}]
Le chœur d’hommes gays genevois Les Genevoix vous invite à un concert vibrant et émouvant à la Salle Franck-Martin. Venez nombreu·ses·x ! Concert Chorale
Les Genevoix
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