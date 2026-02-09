Concert Road House 4 (Rock, Ska, Rock à Billy) Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Road House 4 (Rock, Ska, Rock à Billy) Le Coupe Gorge Parthenay samedi 7 mars 2026.
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Road House 4, c’est du Rock à Billy, Rock, Ska.. Quatre musiciens anglais pleins d’énergie pour un concert très vitaminé avec. un petit “avant-gout” de leur album (compositions d’origine), prévu cette année.. Ils ont signé un contrat de 20 ans avec Polymer Records dans le monde entier. Préparez-vous à swinguer, ça va chauffer ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
