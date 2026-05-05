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Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès

Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès

Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Espace Brémontier

Adresse : 1 Rue du Temple

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Arès

Concert Robert & Mitchum Quiche my ass

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Concert de Robert & Mitchum et Quiche My Ass, 2 groupes de Bordeaux, au profit de l’association ACH. Association qui vient en aide aux personnes défavorisées à Madagascar.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation obligatoire.
Tarif libre au chapeau.   .

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 41 51 

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English :

L’événement Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Arès a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Arès

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