Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès

Arès

Concert Robert & Mitchum Quiche my ass

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert de Robert & Mitchum et Quiche My Ass, 2 groupes de Bordeaux, au profit de l’association ACH. Association qui vient en aide aux personnes défavorisées à Madagascar.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation obligatoire.

Tarif libre au chapeau. .

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 41 51

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English :

L’événement Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Arès a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Arès