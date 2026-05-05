Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès
Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Espace Brémontier Arès vendredi 5 juin 2026.
Arès
Concert Robert & Mitchum Quiche my ass
Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert de Robert & Mitchum et Quiche My Ass, 2 groupes de Bordeaux, au profit de l’association ACH. Association qui vient en aide aux personnes défavorisées à Madagascar.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation obligatoire.
Tarif libre au chapeau. .
Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 41 51
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English :
L’événement Concert Robert & Mitchum Quiche my ass Arès a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Arès
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