Concert Robin Leon Le W Woustviller

Informations pratiques

Woustviller

Concert Robin Leon

Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La tournée de ses 10 ans de carrière !

Après un show anniversaire d’anthologie, Robin Leon reprend la route pour sa tournée des 10 ans de carrière.

Une décennie de succès, d’énergie schlager et de complicité avec vous.

Prêts à plonger la magie ? Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel près de chez vous !

Billetterie en mairie de Woustviller ou en ligne via la FNAC et Ticketmaster.

Gradin numéroté 35€ / placement libre assis 30€Tout public

35 .

Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr

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English :

His 10-Year Career Tour!

After a legendary anniversary show, Robin Leon is hitting the road again for his 10-year career tour.

A decade of success, Schlager energy, and a special connection with you.

Ready to immerse yourself in the magic? Don’t miss this exceptional event near you!

Tickets available at the Woustviller town hall or online via FNAC and Ticketmaster.

Numbered seating: 35? / general admission seating: 30?

L’événement Concert Robin Leon Woustviller a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES