Concert ROCK à Tigné Salle des fêtes de Tigné Lys-Haut-Layon
Concert ROCK à Tigné Salle des fêtes de Tigné Lys-Haut-Layon samedi 25 avril 2026.
Lys-Haut-Layon
Concert ROCK à Tigné
Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le comité des fêtes de Tigné organise un Concert Rock le samedi 25 Avril 2026 à partir de 20 h à la salle des fêtes de Tigné avec le groupe SUBSONIC. .
Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 28 12 44 gastemagalie@gmail.com
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English :
L’événement Concert ROCK à Tigné Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais
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