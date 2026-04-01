Concert ROCK à Tigné Salle des fêtes de Tigné Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Concert ROCK à Tigné

Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le comité des fêtes de Tigné organise un Concert Rock le samedi 25 Avril 2026 à partir de 20 h à la salle des fêtes de Tigné avec le groupe SUBSONIC. .

Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 28 12 44 gastemagalie@gmail.com

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English :

L’événement Concert ROCK à Tigné Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais