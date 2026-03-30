Lys-Haut-Layon

L’Anjouette Guinguette mobile

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-28

L’Anjouette, votre partenaire dilettante et bonne humeur en Sud Anjou !

Guinguette mobile en version apéro truck avec un esprit des années 50, on vous accueille du mercredi au dimanche dans 9 villages du Sud Anjou. Chez nous Vihiers, Trémont, Tigné, Montilliers !

Votre objectif prendre du bon temps

Notre objectif vous faire prendre du bon temps

Vous aurez accès à une carte composée

– de boissons sélectionnées rien que pour vous et changeant régulièrement (bières, vins et cocktails, le tout avec ou sans alcool ainsi que des softs).

– de planches apéro avec des produits qui réveilleront vos papilles (des charcuteries de qualité supérieure, des fromages à vous faire oublier ce que vous connaissez, des produits végétariens fabriqués en quantité limitée, des tartinades fabriquées par nos petites mains avec le bon goût des vrais produits…)

– des crêpes réalisées sur place avec une recette à tomber par terre

– des glaces de notre artisan glacier qui vont sublimer votre sourire

Vous aurez aussi accès à de nombreux jeux de société afin d’échanger de vrais moments de partage en famille ou entre potes, toujours avec le sourire (au moins pour le gagnant).

Et tout cela avec un fond musical pour que vous vous disiez ON EST PAS BIEN LA ?

Retrouvez nos lieux et jours de passage sur notre compte Facebook L’anjouette Guinguette mobile .

Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 77 50 64 lanjouette49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Anjouette, your dilettante et bonne humeur partner in Sud Anjou!

L’événement L’Anjouette Guinguette mobile Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais