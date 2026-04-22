Balade Gourmande des 3 Monts TREMONT Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Balade Gourmande des 3 Monts

TREMONT Salle du Patronage 110 Rue de l’Ecole Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le vignoble de Trémont s’animera le dimanche 14 juin 2026 à l’occasion de la nouvelle édition de la Balade Gourmande, un événement devenu incontournable dans la région.

Entre paysages viticoles et plaisirs gustatifs, les participants sont invités à parcourir un itinéraire de 10 km ponctué de quatre escales gourmandes au sein de domaines locaux. Dégustations de vins, spécialités du terroir et rencontres avec les producteurs rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.

Accessible à tous, cette balade allie découverte, nature et solidarité, puisqu’elle est organisée au profit de l’association Leucémie Espoir 49.

Le départ s’effectuera librement entre 8h et 10h, avec un point de rassemblement à la salle du patronage, où buvette et restauration attendront les visiteurs à l’arrivée.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de vin, de gastronomie… et de bons moments pour une bonne cause. .

TREMONT Salle du Patronage 110 Rue de l’Ecole Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 86 26 23 comitedesfetestremont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trémont vineyards will come alive on Sunday June 14, 2026 for the new edition of the Balade Gourmande, an event that has become a must in the region.

L’événement Balade Gourmande des 3 Monts Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais