Marché Paysan de Vihiers Le mardi VIHIERS Lys-Haut-Layon

Marché Paysan de Vihiers Le mardi

VIHIERS Place Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 17:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30

Association de paysans et artisans-transformateurs du Vihiersois et ses alentours.

Une vingtaine de producteurs sont présents chaque mardi viande de porc, boeuf, moutons, volailles, fromages de chèvre, pain, farine, huiles, lait, fleurs sauvages, plants, tisanes, légumes, miel, infusions, savons, fruits, jus de fruits, café, vin, bière.



Désirant renforcer les liens entre habitants et paysans, ils proposent une alternative durable, saine et éco-responsable à notre modèle actuel. .

VIHIERS Place Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Association of farmers and artisan processors from the Vihiersois and surrounding area.

German :

Vereinigung von Bauern und handwerklich-verarbeitenden Betrieben aus Vihiersois und Umgebung.

Italiano :

Un’associazione di agricoltori e trasformatori artigianali della zona di Vihiersois e dintorni.

Espanol :

Asociación de agricultores y transformadores artesanos de Vihiersois y alrededores.

L’événement Marché Paysan de Vihiers Le mardi Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais