Villeneuve Entre Cowpin TREMONT Lys-Haut-Layon

Villeneuve Entre Cowpin

TREMONT 6 Villeneuve-les-Bouillons Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

L’Entre Cowpin, c’est un vin 100% Pinot, très arômatique, avec des notes de cerise et une belle longueur en bouche. C’est aussi une cuvée emblématique du domaine, mi-agri, mi-viti.

Succès de la cuvée, mais aussi succès de l’événement qui porte son nom, depuis la première édition en 2022. Désormais le rendez-vous est pris chaque année début juin.

C’est reparti pour un moment festif, convivial et musical au domaine !

Le verre d’apéritif sera offert pour vous souhaiter la bienvenue.

Ouverture prochaine des réservations, tenez-vous prêts ! .

TREMONT 6 Villeneuve-les-Bouillons Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 40 26 eugenie@domainedevilleneuve.fr

English :

L’Entre Cowpin is a 100% Pinot wine, very aromatic, with cherry notes and a long finish. It’s also one of the estate’s emblematic cuvées, part agri, part viticulture.

