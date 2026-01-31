Villeneuve Entre Cowpin TREMONT Lys-Haut-Layon
L’Entre Cowpin, c’est un vin 100% Pinot, très arômatique, avec des notes de cerise et une belle longueur en bouche. C’est aussi une cuvée emblématique du domaine, mi-agri, mi-viti.
Succès de la cuvée, mais aussi succès de l’événement qui porte son nom, depuis la première édition en 2022. Désormais le rendez-vous est pris chaque année début juin.
C’est reparti pour un moment festif, convivial et musical au domaine !
Le verre d’apéritif sera offert pour vous souhaiter la bienvenue.
Ouverture prochaine des réservations, tenez-vous prêts ! .
English :
L’Entre Cowpin is a 100% Pinot wine, very aromatic, with cherry notes and a long finish. It’s also one of the estate’s emblematic cuvées, part agri, part viticulture.
